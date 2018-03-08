Владимира Рубана с арсеналом оружия задержали на украинском блок-посту на линии разграничения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Руководителя Центра освобождения пленных “Офицерский корпус” Владимира Рубана задержали в 9.15 в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия из оккупированных территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение волонтера и руководителя благотворительной организации помощи военным и переселенцам “Фонд „Мир и Ко“” Мирослава Гая в Facebook.
“Один из главных агентов пропутинской администрации в ОРДЛО, доверенный Медведчука, попался на перевозке огромного арсенала оружия из оккупированных территорий в Украине. Он был задержан в 9.15 на пункте майорскими пограничниками. По последней информации, преступника передали СБУ”, — говорится в сообщении.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в своем Facebook, что под видом переселенца Владимир Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели.
Напомним, 27 февраля около 9:00 в КПВВ “Марьинка”, при выезде на временно неподконтрольную Украине территорию, был зафиксирован факт нарушения гражданином Владимиром Рубаном установленных режимных правил и составлен протокол об административном нарушении требований ст.202 КУоАП.