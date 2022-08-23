Володимир Зеленський підписав законопроект про бомбосховища в кожній новобудові
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, згідно з яким забудовники зобов’язані проєктувати і споруджувати бомбосховища в кожній новій будівлі. Про це повідомляє УНН
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«Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій» містить такі ініціативи:
Врахування заходів цивільного захисту ще на стадії розробки будівельної документації.
Спрощення процедури передачі земельних ділянок для будівництва бомбосховищ.
Обов'язкове розміщення споруд цивільного захисту при будівництві об'єктів, на яких будуть постійно перебувати понад 50 осіб або періодично перебувати понад 100 осіб.
Необхідність утримання сховищ в постійній готовності.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні місцева влада повинна до вересня завершити підготовку шкіл для забезпечення офлайн-навчання, зокрема обладнати бомбосховища.