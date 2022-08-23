Владимир Зеленский подписал законопроект о бомбоубежищах в каждой новостройке

Детали

«Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению требований гражданской защиты при планировании и застройке территориях» содержит следующие инициативы:

Учет мер гражданской защиты еще на стадии разработки строительной документации.

Упрощение процедуры передачи земельных участков для строительства бомбоубежищ.

Обязательно размещение сооружений гражданской защиты при строительстве объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 человек или периодически находиться более 100 человек.

Необходимость содержания хранилищ в постоянной готовности.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщал, что в Украине местные власти должны до сентября завершить подготовку школ для обеспечения офлайн-обучения, в частности оборудовать бомбоубежища.