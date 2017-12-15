Володимир Мазяр покинув пост тренера друголігового "Полісся"

Фахівець, який тренував прем'єр-лігові "Верес" та "Сталь" очолив "Полісся" 22 листопада, менше ніж через місяць після призначення залишив команду. В угоді Мазяра варіант із достроковим розірванням контракту був передбачений, отож сторони розійшлись за обопільною згодою.

Наразі керівництво Житомирської області шукає нового тренера "Полісся" - він вже стане четвертим керманичем команди за половину сезону у Другій лізі.

Сам Мазяр працевлаштується у клубі "Акжайик", який виступає у Прем'єр-лізі Казахстану.

Нагадаємо, екс-тренер УПЛ очолив команду з другої ліги