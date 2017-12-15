Володимир Мазяр покинув пост тренера друголігового "Полісся"
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 грудня. УНН. Головний тренер друголігового "Полісся" з Житомира Володимир Мазяр, менше ніж через місяць після призначення на пост тренера - покидає команду, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА, передає УНН.
Фахівець, який тренував прем'єр-лігові "Верес" та "Сталь" очолив "Полісся" 22 листопада, менше ніж через місяць після призначення залишив команду. В угоді Мазяра варіант із достроковим розірванням контракту був передбачений, отож сторони розійшлись за обопільною згодою.
Наразі керівництво Житомирської області шукає нового тренера "Полісся" - він вже стане четвертим керманичем команди за половину сезону у Другій лізі.
Сам Мазяр працевлаштується у клубі "Акжайик", який виступає у Прем'єр-лізі Казахстану.
Нагадаємо, екс-тренер УПЛ очолив команду з другої ліги