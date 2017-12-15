Владимир Мазяр покинул пост тренера второлигового "Полесье"
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 15 декабря. УНН. Главный тренер второлигового "Полесье" из Житомира Владимир Мазяр, меньше чем через месяц после назначения на пост тренера - покидает команду, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, передает УНН.
Специалист, который тренировал премьер-лиговые "Верес" и "Сталь" возглавил "Полесье" 22 ноября, меньше чем через месяц после назначения покинул команду. В соглашении Мазяра вариант с досрочным расторжением контракта был предусмотрен, поэтому стороны разошлись по обоюдному согласию.
Сейчас руководство Житомирской области ищет нового тренера "Полесье" - он уже станет четвертым руководителем команды половины сезона во Второй лиге.
Сам Мазяр трудоустроится в клубе "Акжайык", который выступает в Премьер-лиге Казахстана.
Напомним, экс-тренер УПЛ возглавил команду из второй лиги