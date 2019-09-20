Володар п'ятьох "Золотих м'ячів" запустив власну лінію одягу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Зірковий нападник "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі запустив власний бренд одягу, передає УНН з посиланням на Instagram аргентинця.
Бренд-менеджерами проекту стали сестра футболіста Марія Соль і Джіні Хілфігер, сестра американського дизайнера Томмі Хилфігера.
"Було приємно представити власний бренд одягу. На сьогоднішній день перша колекція вже доступна для продажу. Всіх обійняв", - сказано у записі Мессі.
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Зазначається, що "Мессі Стор" є офіційним брендом легендарного способу життя преміум-класу футболіста, який спеціалізується на повсякденному одязі в спортивному стилі.
Зауважимо, що володар шести "Золотих бутс" минулого сезону у чемпіонаті Іспанії забив 36 м'ячів в 34 матчах.