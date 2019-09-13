Володар Кубку України переміг на старті турніру в Туреччині

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Баскетболісти "Дніпра" у ході ігрової підготовки до нового сезону стартували напередодні на турнірі в Туреччині, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

У першому матчі українці перемогли місцевого новачка турецької] Суперліги "Орманспор" - 65:69 (17:13, 13:19, 21:13, 14:24).

За майже рівної боротьби господарі більшу частину ігрового часу були попереду. Та в заключній чверті гості відіграли 11 очок відставання та вирвати перемогу – 69:65.

Статистика "Дніпра": Тимофеєнко 16 очок + 9 пд, Шундель 11, Фесенко 10, Закурдаєв 9, Дугат 8, Чумаков 6, Сизов 3, Глєбов 3, Бондарчук 2, Санон 1.

Відзначимо, що син бізнесмена Ігоря Коломойський – Григорій, цього разу не приймав участі у складі дніпровського клубу.

Нагадаємо, що "Дніпро" та "Хімік" 17 вересня проведуть матч за Суперкубок України.

Українські Національні Новини

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