Обладатель Кубка Украины победил на старте турнира в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Баскетболисты "Днепра" в ходе игровой подготовки к новому сезону стартовали накануне на турнире в Турции, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
В первом матче украинцы победили местного новичка турецкой] Суперлиги "Орманспор" - 65:69 (17:13, 13:19, 21:13, 14:24).
За почти равной борьбе хозяева большую часть игрового времени были впереди. И в заключительной четверти гости сыграли 11 очков отставания и вырвать победу - 69:65.
Статистика "Днепра": Тимофеенко 16 очков + 9 пд, Шундель 11 Фесенко 10 Закурдаев 9, Дугат 8, Чумаков 6, Сизов 3, Глебов 3, Бондарчук 2, Санон 1.
Отметим, что сын бизнесмена Игоря Коломойский - Григорий, на этот раз не принимал участия в составе днепровского клуба.
Напомним, что "Днепр" и "Химик" 17 сентября проведет матч за Суперкубок Украины.