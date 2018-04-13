Volkswagen заявив про масштабні зміни в компанії

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Концерн Volkswagen змінив генерального директора Матіаса Мюллера на очільника основного бренду Герберта Дісса і повідомив про створення нової структури управління, яка дозволить швидше приймати рішення на тлі трансформації галузі через повністю автоматичні і електричні автомобілі, передає УНН з посиланням на CBS News.

Герберт Дісс - колишній виконавчий директор BMW, який з 2015 року очолив основний бренд Volkswagen.

Німецький автовиробник повідомив, що об'єднає всі свої бренди і управлінські функції у шість широких сфер бізнесу плюс Китай. Компанія повідомила, що нова структура спростить прийняття рішень в окремих підрозділах.

Нова структура буде включати поділ 12 брендів Volkswagen на три групи: масовий, преміум і суперпреміум сегменти. Компанія виробляє автомобілі для масового ринку під брендами Volkswagen, Seat і Skoda, розкішні автомобілі під брендом Audi і дуже дорогі автомобілі під брендами Lamborghini і Bentley.

У заяві сказано, що вантажний і автобусний підрозділи будуть підготовлені для ринків капіталу, що може включати продаж акцій підрозділів.

Нагадаємо, Volkswagen вирішив відкликати понад 33 тис. автомобілів у Китаї через проблеми з дренажним клапаном.

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