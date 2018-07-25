Волкер запевнив, що Трамп не робив кроків до визнання анексії Криму

"(Під час зустрічі президентів США та РФ у Гельсінкі – ред.) не було кроків до визнання російської анексії Криму, підтримки референдуму (на Донбасі – ред.) або російської позиції зі створення силової групи для захисту моніторингової місії (ОБСЄ – ред.), яка могла б розділити Україну. Те, що передбачали або, те, чого хтось остерігався – не сталося. Думаю, що Україна може бути впевненою у тому, що США роблять правильні кроки і за цих обставин можна сказати, що перемовини між США та РФ спрямовані на вирішення конфлікту в Україні. Це правильне рішення", - заявив Волкер.

Нагадаємо, Волкер виступив за продовження дії закону щодо особливого статусу Донбасу.