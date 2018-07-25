Волкер заверил, что Трамп не делал шагов к признанию аннексии Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Во время встречи президента США Дональд Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки не было сделано шагов к признанию аннексии Крыма или поддержки референдума в Донбассе. Об этом специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью «Голосу Америки» передает.
"(Во время встречи президентов США и РФ в Хельсинки - ред.) Не было шагов к признанию российской аннексии Крыма, поддержки референдума (в Донбассе - ред.) Или российской позиции по созданию силовой группы для защиты мониторинговой миссии (ОБСЕ - ред.) , которая могла бы разделить Украину. то, предусматривающие или, то, чего кто-то опасался - не произошло. Думаю, что Украина может быть уверена в том, что США делают правильные шаги и в этих обстоятельствах можно сказать, что переговоры между США и РФ направленные на решение конфликта в Украине. Это правильное решение ", - заявил Волкер.
Напомним, Волкер выступил за продление действия закона о особого статуса Донбасса .