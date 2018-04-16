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Волкер: ЄС слід ввести санкції проти оточення Путіна за прикладом США

Волкер: ЄС слід ввести санкції проти оточення Путіна за прикладом США

Київ • УНН

 • 9228 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Євросоюзу слід ввести санкції проти близького оточення президента Росії Володимира Путіна, як це зробили США. Про це повідомляє УНН з посиланням на La Stampa, де була розміщена заява спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера.

"Ми ввели новий санкційний пакет щодо людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна, і було б дуже корисно, якби ЄС слідував нашому прикладу", - сказав він.

При цьому Волкер вважає, що скасування санкцій з боку окремих членів ЄС, зокрема Італії, створить для них проблеми у відносинах з Брюсселем.

"Італія не може відмінити санкції проти Росії, оскільки це може призвести до серйозних ускладнень для країни, в першу чергу у відносинах з Брюсселем. Це загальноєвропейські заходи, а не італійські, і відмова від них створює проблеми у відносинах в ЄС. На практиці санкції скасувати складно", - заявив він.

Як повідомляв УНН, посилення санкцій проти Росії має бути спочатку узгоджене серед усіх держав членів ЄС. Про це УНН заявив депутат Європейського парламенту від Німеччини Йоахім Шустер, коментуючи можливість синхронізації санкцій ЄС щодо Росії з США, які нещодавно, зокрема, ввели санкції проти російських олігархів.

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