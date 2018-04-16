Волкер: ЕС следует ввести санкции против окружения Путина по примеру США

"Мы ввели новый санкционный пакет отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, и было бы очень полезно, если бы ЕС следовал нашему примеру", - сказал он.

При этом Волкер считает, что отмена санкций со стороны отдельных членов ЕС, в частности Италии, создаст для них проблемы в отношениях с Брюсселем.

"Италия не может отменить санкции против России, поскольку это может привести к серьезным осложнениям для страны, в первую очередь в отношениях с Брюсселем. Это общеевропейские меры, а не итальянские, и отказ от них создает проблемы в отношениях в ЕС. На практике санкции отменить сложно ", - заявил он.

Как сообщал УНН, усиление санкций против России должно быть сначала согласовано всех государств-членов ЕС. Об этом УНН заявил депутат Европейского парламента от Германии Йоахим Шустер, комментируя возможность синхронизации санкций ЕС в отношении России с США, которые недавно, в частности, ввели санкции против российских олигархов.