Волкер: ЕС следует ввести санкции против окружения Путина по примеру США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Евросоюзу следует ввести санкции против близкого окружения президента России Владимира Путина, как это сделали США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Stampa, где было размещено заявление спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.
"Мы ввели новый санкционный пакет отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, и было бы очень полезно, если бы ЕС следовал нашему примеру", - сказал он.
При этом Волкер считает, что отмена санкций со стороны отдельных членов ЕС, в частности Италии, создаст для них проблемы в отношениях с Брюсселем.
"Италия не может отменить санкции против России, поскольку это может привести к серьезным осложнениям для страны, в первую очередь в отношениях с Брюсселем. Это общеевропейские меры, а не итальянские, и отказ от них создает проблемы в отношениях в ЕС. На практике санкции отменить сложно ", - заявил он.
Как сообщал УНН, усиление санкций против России должно быть сначала согласовано всех государств-членов ЕС. Об этом УНН заявил депутат Европейского парламента от Германии Йоахим Шустер, комментируя возможность синхронизации санкций ЕС в отношении России с США, которые недавно, в частности, ввели санкции против российских олигархов.