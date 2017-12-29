Волкер сподівається на прогрес щодо Донбасу на зустрічі з Сурковим у січні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер розраховує, що на зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим, яка запланована на січень, буде досягнутий прогрес щодо Донбасу. Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы", передає УНН.
К.Волкер зазначив, що на зустрічі з В.Сурковим, що відбулася в листопаді, сторони не змогли прийти до домовленостей щодо припинення підтримки Донбасу з боку Росії.
"У цьому сенсі наша листопадова зустріч стала розчаруванням, що ми не добилися прогресу в цьому питанні. Але ми сподіваємося провести нову зустріч в січні. І я сподіваюся, що тоді нам вдасться досягти прогресу. Подивимося", - сказав він.
К.Волкер позитивно оцінює процес переговорів з В.Сурковим і його професійні якості.
"Я вважаю його дуже розумним, професійним. Він знає питання вздовж і поперек, і він надійний комунікатор. Він доносить до президента Путіна та інших те, що пропонуємо ми, і також він доносить до мене, що говорить Росія, що Росія готова робити в цей момент. І це те, що потрібно в цьому випадку - надійність", - підкреслив спецпредставник США.
Нагадаємо, К.Волкер закликав зберігати санкції проти Росії.