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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Волкер надеется на прогрес по Донбассу на встрече с Сурковым в январе

Киев • УНН

 • 11047 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассчитывает, что на встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которая намечена на январь, будет достигнут прогресс по Донбассу. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы", передает УНН.

Волкер надеется на прогрес по Донбассу на встрече с Сурковым в январе

К.Волкер отметил, что на встрече с В.Сурковым, состоявшейся в ноябре, стороны не смогли прийти к договоренностям в отношении прекращения поддержки Донбасса со стороны России.

"В этом смысле наша ноябрьская встреча стала разочарованием, что мы не добились прогресса в этом вопросе. Но мы надеемся провести новую встречу в январе. И я надеюсь, что тогда нам удастся достичь прогресса. Посмотрим", - сказал он.

К.Волкер положительно оценивает процесс переговоров с В.Сурковым и его профессиональные качества.

"Я считаю его очень умным, профессиональным. Он знает вопрос вдоль и поперек, и он надежный коммуникатор. Он доносит до президента Путина и других то, что предлагаем мы, и также он доносит до меня, что говорит Россия, что Россия готова делать в данный момент. И это то, что нужно в данном случае - надежность", - подчеркнул спецпредставитель США.

Напомним, К.Волкер призвал сохранять санкции против России.

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