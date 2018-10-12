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Волкер розповів, про що в останні кілька тижнів спілкувався з Сурковим

Волкер розповів, про що в останні кілька тижнів спілкувався з Сурковим

Київ • УНН

 • 8698 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає реалістичною ідею введення миротворців ООН на Схід України та нещодавно спілкувався з цього приводу з своїм російським колегою Владиславом Сурковим. Про це Волкер розповів в інтерв’ю виданню "Настоящее Время" в Брюсселі, передає УНН.

"Так, дуже навіть можливо. Зокрема, я спілкувався з паном Сурковим з цього приводу в останні кілька тижнів", - сказав Волкер, відповідаючи на запитання про те, чи вважає він все ще реалістичною ідею введення миротворців ООН на Донбас.

За словами Волкера, введення миротворчої місії є найпрактичнішим способом полегшити реалізацію Мінських домовленостей.

"Ситуація така: Росія скаржиться, що Україна не робить деякі кроки, наприклад, не вводить особливий статус або амністію, або місцеві вибори. Україна не може цього зробити, поки Росія окупує її територію. І до тих пір, поки немає безпеки, свободи пересування - немає можливості потрапити на цю територію", - зазначив спецпредставник.

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На його думку, саме миротворці зможуть прийти та забезпечити безпеку, створити умови для вільного пересування і миру, захистити місцеве населення.

"Ми це запропонували. Україна підтримує, "нормандська четвірка" підтримує - Франція, Німеччина. ЄС, НАТО, Канада, Великобританія все це підтримують і пропонують ввести миротворчу місію за підтримки ООН. Тільки Росія все блокує", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, чергова зустріч Суркова і Волкера є можливою, але "наразі нічого не заплановано". Спецпредставники востаннє зустрічались у Дубаї в січні цього року.

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