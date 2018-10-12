Волкер рассказал, о чем в последние несколько недель общался с Сурковым
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает реалистичной идею введения миротворцев ООН на восток Украины и недавно общался по этому поводу со своим российским коллегой Владиславом Сурковым. Об этом Волкер рассказал в интервью изданию "Настоящее Время" в Брюсселе, передает УНН.
"Да, очень даже возможно. В частности, я общался с господином Сурковым по этому поводу в последние несколько недель", - сказал Волкер, отвечая на вопрос о том, считает ли он все еще реалистичной идею введения миротворцев ООН на Донбасс.
По словам Волкера, введение миротворческой миссии является самым практичным способом облегчить реализацию Минских договоренностей.
"Ситуация такова: Россия жалуется, что Украина не делает некоторые шаги, например, не вводит особый статус или амнистию, или местные выборы. Украина не может этого сделать, пока Россия оккупирует ее территорию. И до тех пор, пока нет безопасности, свободы передвижения - нет возможности попасть на эту территорию", - отметил спецпредставитель.
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По его мнению, именно миротворцы смогут прийти и обеспечить безопасность, создать условия для свободного передвижения и мира, защитить местное население.
"Мы это предложили. Украина поддерживает, "нормандская четверка" поддерживает - Франция, Германия. ЕС, НАТО, Канада, Великобритания все это поддерживают и предлагают ввести миротворческую миссию при поддержке ООН. Только Россия все блокирует", - отметил он.
Как сообщал УНН, очередная встреча Суркова и Волкера возможна, но "пока ничего не запланировано". Спецпредставители раз встречались в Дубае в январе этого года.