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Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на дії в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що політика Заходу щодо України була несподіванкою для Кремля. Про це повідомляє УНН з посиланням на його інтерв’ю виданню “Голос Америки”.

Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на дії в Україні

“Путін очікував, що реакція заходу на його дії в Україні буде незначною. У випадку з Кримом він правий — не було значної реакції. Були певні санкції, але в них не було багато сили. Тільки коли російська окупація торкнулась східної України — Захід пішов далі і почав діяти. Змінилось і ставлення багатьох країн західної Європи стосовно Росії”, — повідомив Волкер.

Він вважає, що країни Заходу зрозуміли, що не можуть більше ігнорувати російську агресію і мають протидіяти їй.

“Така політика триває більше чотирьох років і, думаю, що це було неочікуваним для Росії. Санкції мали стримуючий ефект”, — додав Волкер. “Якщо Росія окуповує українську територію та анексує Крим, то ми маємо говорити: „Ні, це не працює, у вас нічого не вийде успішно. Результатом будуть санкції, ізоляція з боку США та Європейського Союзу. Це вплине на російські інтереси. Ви просто не можете продовжувати цього робити“. Потім, нам потрібно знайти рішення, як Росія може прийти до миру та розуміння з незалежною Україною, вирішити конфлікт”, — наголосив Волкер.

Як повідомляв УНН, Волкер прокоментував відео ОБСЄ з вантажівками на Донбасі біля кордону з РФ.

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