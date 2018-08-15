Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на дії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що політика Заходу щодо України була несподіванкою для Кремля. Про це повідомляє УНН з посиланням на його інтерв’ю виданню “Голос Америки”.
“Путін очікував, що реакція заходу на його дії в Україні буде незначною. У випадку з Кримом він правий — не було значної реакції. Були певні санкції, але в них не було багато сили. Тільки коли російська окупація торкнулась східної України — Захід пішов далі і почав діяти. Змінилось і ставлення багатьох країн західної Європи стосовно Росії”, — повідомив Волкер.
Він вважає, що країни Заходу зрозуміли, що не можуть більше ігнорувати російську агресію і мають протидіяти їй.
“Така політика триває більше чотирьох років і, думаю, що це було неочікуваним для Росії. Санкції мали стримуючий ефект”, — додав Волкер. “Якщо Росія окуповує українську територію та анексує Крим, то ми маємо говорити: „Ні, це не працює, у вас нічого не вийде успішно. Результатом будуть санкції, ізоляція з боку США та Європейського Союзу. Це вплине на російські інтереси. Ви просто не можете продовжувати цього робити“. Потім, нам потрібно знайти рішення, як Росія може прийти до миру та розуміння з незалежною Україною, вирішити конфлікт”, — наголосив Волкер.
Як повідомляв УНН, Волкер прокоментував відео ОБСЄ з вантажівками на Донбасі біля кордону з РФ.