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Волкер: Россия не ожидала серьезного ответа Запада на действия в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что политика Запада в отношении Украины была неожиданностью для Кремля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его интервью изданию “Голос Америки”.

Волкер: Россия не ожидала серьезного ответа Запада на действия в Украине

“Путин ожидал, что реакция запада на его действия в Украине будет незначительной. В случае с Крымом он прав — не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только когда российская оккупация коснулась восточной Украины — Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран западной Европы в отношении России”, — сообщил Волкер.

Он считает, что страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей.

“Такая политика продолжается более четырех лет и, думаю, что это было неожиданным для России. Санкции имели сдерживающий эффект”, — добавил Волкер. “Если Россия оккупирует украинскую территорию и аннексирует Крым, то мы должны говорить: „Нет, это не работает, у вас ничего не получится успешно. Результатом будут санкции, изоляция со стороны США и Европейского Союза. Это повлияет на российские интересы. Вы просто не можете продолжать это делать“. Затем, нам нужно найти решение, как Россия может прийти к миру и пониманию с независимой Украиной, решить конфликт”, - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНН, Волкер прокомментировал видео ОБСЕ с грузовиками на Донбассе у границы с РФ.

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