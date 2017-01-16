Волинянина судитимуть за побиття слідчого
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Волині судитимуть чоловіка за побиття слідчого. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне заподіяння 50-річним маневиччанином легкого тілесного ушкодження слідчому, коли вона виконувала свої службові обов’язки.
Ввечері 24 листопада 2016 року нетверезий чоловік у власному помешканні сварився з дружиною та донькою, ображаючи їх та погрожуючи. Під час сварки в оселю нагодилася слідча Національної поліції в області.
Ставши свідком вчинення господарем будинку насильства в сім’ї, вона назвалася працівником поліції, пред’явила своє службове посвідчення, зробила чоловікові зауваження щодо неприпустимості його дій та попросила їх припинити. Проте зловмисник завдав їй удар рукою в обличчя, виштовхав з приміщення й на подвір’ї будинку ще двічі вдарив кулаком.
У результаті цього працівниці поліції було спричинено легкі тілесні ушкодження.
Чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 345 КК України. Міру покарання йому визначить суд.