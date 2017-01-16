Мужчину будут судить за избиение следователя в Волынской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Волынской области будут судить мужчину за избиение следователя. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве об умышленном причинении 50-летним мужчиной легкого телесного повреждения следователю, когда она выполняла свои служебные обязанности.
Вечером 24 ноября 2016 года нетрезвый мужчина в собственном доме ссорился с женой и дочерью, оскорбляя их и угрожая. Во время ссоры в дом постучалась следователь Национальной полиции в области.
Став свидетелем совершения хозяином дома насилия в семье, она назвалась работником полиции, предъявила свое служебное удостоверение, сделала мужчине замечание о недопустимости его действий и попросила их прекратить. Однако злоумышленник нанес ей удар рукой в лицо, вытолкал из дома и во дворе дома еще дважды ударил кулаком.
В результате этого сотрудница полиции получила легкие телесные повреждения.
Мужчину, который искренне раскаялся в содеянном, обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины. Меру наказания ему определит суд.