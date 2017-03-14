Волинську ОДА ніхто не захоплював - голова СБУ
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні під час брифінгу в Ужгороді Голова Служби безпеки України Василь Грицак прокоментував ситуацію навколо нібито захопленої будівлі Волинської ОДА, передає кореспондент УНН.
Очільник СБУ звернувся до присутніх з проханням не драматизувати ситуацію, адже це вигідно російським спецслужбам.
“Щодо Волинської ОДА, я не бачив інформації, що її хтось захопив. Був один матеріал в інтернеті, про який мені доповіли, де показали це як захоплення... Ми нещодавно проводили брифінг, де в інструкціях, які надсилають російські куратори, говориться, що навіть якщо ви постояли біля якоїсь будівлі, то пишіть, що вже захопили. Тобто накручуйте ситуацію. Скажу з досвіду, що розбурхати ситуацію дуже легко, складно потім її вгамувати. Немає ніяких проблем. Ніхто нікого не побив. Люди мають право висловлювати свою громадянську позицію. Тому я прошу вас не драматизувати ситуацію...”, — зазначив Василь Грицак.
Як раніше повідомляв УНН, 13 березня після 23.00 близько 60-ти активістів у Луцьку перебували в приміщенні Волинської ОДА.
Протестуючі заявили, що будуть там до ранку, головна вимога — відпустити затриманих на редутах активістів.