Волинський посадовець "торгував" будівельними ліцензіями

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КИЇВ. 25 липня. УНН. На Волині посадовця Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) викрито на одержанні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

“У результаті спільно спланованих і проведених слідчих (розшукових) дій працівниками прокуратури Волинської області та обласного Управління Служби безпеки України 25 липня 2018 року в місті Луцьку викрито начальника одного з відділів Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області та громадянина, який діяв у змові з посадовцем та був посередником, на одержанні неправомірної вигоди в сумі 4 тис. доларів США”, — йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали посередника на одній з вулиць обласного центру під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Посадовця співробітники СБ України затримали на робочому місці.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з підрозділом запобігання та протидії корупції ДАБІ України під процесуальним керівництвом прокуратури.

У кримінальному провадженні слідчими проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину та обрання їм запобіжного заходу.

Раніше у ГПУ назвали найбільш “хлібні” у плані хабарів посади. Серед посадовців корупція частіше зустрічається у архітектурній, медичній, освітній і лісогосподарській галузях.

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