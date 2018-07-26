Волынский чиновник "торговал" строительными лицензиями
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. На Волыни чиновник Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) разоблачен на получении 4 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.
“В результате совместно спланированных и проведенных следственных (розыскных) действий работниками прокуратуры Волынской области и Управления Службы безопасности Украины 25 июля 2018 года в городе Луцке были разоблачены начальник одного из отделов Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в области и гражданин, действовавший в сговоре с должностным лицом и был посредником, на получении неправомерной выгоды в сумме 4 тыс. долларов США”, - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задержали посредника на одной из улиц областного центра при получении всей суммы неправомерной выгоды. Чиновника сотрудники СБ Украины задержали на рабочем месте.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с подразделением предотвращения и противодействия коррупции ДАБИ Украины под процессуальным руководством прокуратуры.
В уголовном производстве следователями проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, по завершению которых будет решаться вопрос о сообщении лицам подозрения в совершении ими преступления и избрании им меры пресечения.
Ранее в ГПУ назвали наиболее “хлебные” в плане взяток должности. Среди чиновников коррупция чаще встречается в архитектурной, медицинской, образовательной и лесохозяйственной отраслях.