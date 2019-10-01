Волейбольна збірна України здійснила ривок у світовому рейтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Європейський волейбольний рейтинг-лист CEV оновив класифікацію чоловічих збірних, повідомляє УНН з посиланням на сайт CEV.
В рейтингу відбулися зміни після проведеного чемпіонату Європи на якому збірна України втретє в історії дійшла до чвертьфіналу.
Такий виступ допоміг "жовто-блакитним" піднятися одразу на п'ять рядків і обійняти 14 місце із 196 заліковими балами. На 6 балів українці поступаються Туреччині (13) і на 2 очки випереджають Словаччину.
Однак 14-го місця у рейтингу виявилося недостатньо, щоб потрапити на кваліфікаційний турнір на Олімпіаду. Туди потрапляють лише кращих вісім європейських збірних.
Додамо, лідером рейтингу залишилась Сербія, яка тріумфувала на ЧЄ-2019. Росія йде другою, трійку замикає Польща.