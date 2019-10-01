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Волейбольная сборная Украины совершила рывок в мировом рейтинге

Киев • УНН

 • 9051 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Европейский волейбольный рейтинг-лист CEV обновил классификацию мужских сборных, сообщает УНН со ссылкой на сайт CEV.

Волейбольная сборная Украины совершила рывок в мировом рейтинге

В рейтинге произошли изменения после проведенного чемпионата Европы на котором сборная Украины в третий раз в истории дошла до четвертьфинала.

Такое выступление помог "желто-голубым" подняться сразу на пять строчек и занять 14 место из 196 зачетными баллами. На 6 баллов украинцы уступают Турции (13) и на 2 очка опережают Словакию.

Однако 14-го места в рейтинге оказалось недостаточно, чтобы попасть на квалификационный турнир на Олимпиаду. Туда попадают только лучших восемь европейских сборных.

Добавим, лидером рейтинга осталась Сербия, которая победила на ЧЕ-2019. Россия идет второй, тройку замыкает Польша.

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