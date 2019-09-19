Волейбольна збірна України достроково вийшла в плей-офф ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Чоловіча збірна України з волейболу здобула третю звитягу в чотирьох поєдинках чемпіонату Європи з волейболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
“Жовто-блакитні” завоювали переконливу перемогу над Естонією 3:0 (25:17, 25:15, 25:14) і достроково вийшли у плей-офф Чемпіонату.
Олег Плотницький зі складу України став кращим бомбардиром в матчі, який пройшов в Амстердамі — 15 балів. Його товариш по команді Дмитро Вієцький набрав 14.
Відзначимо, що наразі українці посідають третє місце у групі D (3:1). Такий же показник у Нідерландів — 2 рядок. Польща має беззаперечне лідерство — 4:0.
Таким чином, українці гарантували вихід в 1/8 фіналу, адже не зможуть опуститися нижче четвертого місця у групі.
Додамо, що наступний свій матч на турнірі Україна проведе завтра, 19 вересня, проти Польщі.