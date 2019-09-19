Волейбольная сборная Украины досрочно вышла в плей-офф ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Мужская сборная Украины по волейболу одержала третью победу в четырех поединках чемпионата Европы по волейболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
“Желто-голубые” завоевали убедительную победу над Эстонией 3:0 (25:17, 25:15, 25:14) и досрочно вышли в плей-офф чемпионата.
Олег Плотницкий из состава Украины стал лучшим бомбардиром в матче, который прошел в Амстердаме — 15 баллов. Его товарищ по команде Дмитрий Виецький набрал 14.
Отметим, что сейчас украинцы занимают третье место в группе D (3:1). Такой же показатель у Нидерландов — 2 строчку. Польша безоговорочное лидерство — 4:0.
Таким образом, украинцы гарантировали выход в 1/8 финала, ведь не смогут опуститься ниже четвертого места в группе.
Добавим, что следующий свой матч на турнире Украина проведет завтра, 19 сентября, против Польши.