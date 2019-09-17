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Волейболісти збірної України здобули другу перемогу на ЧЄ-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Чоловіча збірна України з волейболу вирвала перемогу у своєму третьому матчі на чемпіонаті Європи, інформує УНН з посиланням на НОК України.

Після програної першої партії підопічні Угіса Крастіньша зуміли переломити гру і не залишили жодного шансу суперникам з Чорногорії — 3:1 (19:25, 25:18, 25:15, 25:19).

Олег Плотницький набрав 17 очок і став найрезультативнішим у складі українців. Дмитро Віецький і Юрій Семенюк набрали по 16 очок.

Зауважимо, що команда Крастіньша забезпечила собі другу перемогу в групі D після перемоги над Чехією та поразки від господарів чемпіонату Європи Нідерландії.

Додамо також, на першому місці групи D йде Польща, яка немає поразок. Нідерланди і Україна поділяють 2,3 місця із шести команд.

Українські Національні Новини

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