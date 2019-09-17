Волейболісти збірної України здобули другу перемогу на ЧЄ-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Чоловіча збірна України з волейболу вирвала перемогу у своєму третьому матчі на чемпіонаті Європи, інформує УНН з посиланням на НОК України.
Після програної першої партії підопічні Угіса Крастіньша зуміли переломити гру і не залишили жодного шансу суперникам з Чорногорії — 3:1 (19:25, 25:18, 25:15, 25:19).
Олег Плотницький набрав 17 очок і став найрезультативнішим у складі українців. Дмитро Віецький і Юрій Семенюк набрали по 16 очок.
Зауважимо, що команда Крастіньша забезпечила собі другу перемогу в групі D після перемоги над Чехією та поразки від господарів чемпіонату Європи Нідерландії.
Додамо також, на першому місці групи D йде Польща, яка немає поразок. Нідерланди і Україна поділяють 2,3 місця із шести команд.