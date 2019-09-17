Волейболисты сборной Украины одержали вторую победу на ЧЕ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Мужская сборная Украины по волейболу вырвала победу в своем третьем матче на чемпионате Европы, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
После проигранной первой партии подопечные Угиса Крастиньша сумели переломить игру и не оставили никаких шансов соперникам из Черногории — 3:1 (19:25, 25:18, 25:15, 25:19).
Олег Плотницкий набрал 17 очков и стал самым результативным в составе украинцев. Дмитрий Виецкий и Юрий Семенюк набрали по 16 очков.
Заметим, что команда Крастиньша обеспечила себе вторую победу в группе D после победы над Чехией и поражение от хозяев чемпионата Европы Нидерландии.
Добавим также, на первом месте группы D идет Польша, которая не поражений. Нидерланды и Украина разделяют 2,3 места из шести команд.