Волейболісти "Барком-Кажани" стали чемпіонами України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вперше за час свого існування волейбольний львівський клуб "Барком-Кажани" виборов звання чемпіона України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги. Про це інформує сайт львів'ян, передає УНН.
Після останніх поразок у домашніх матчах 24-25 квітня "кажани" таки змогли вирвати перемогу у Харкові. З перших хвилин гри на харківському майданчику "кажани" проявили максимальну рішучість та наполегливість, з конкретною заявкою на перемогу. І це спрацювало. 25:23 – перемога за львівською командою. У другому сеті "залізничники" не лише відігрались, а й вирвались вперед із чималим відривом – 18:25. Рахунок партій зрівнявся 1:1.
І тут якісною грою, успішними атаками та блоками "кажани" змогли зламати всі очікування "Локомотива" на чемпіонство. 25:19 рахунок двох наступних сетів. І загальним результатом 3:1 "кажани" вибороли третю перемогу, ставши вперше чемпіонами України з волейболу.
Найрезультативнішим гравцем матчу став догравальник "Локомотива" Олег Шевченко, який набрав 18 очок, а у "Барком-Кажанів" найбільша кількість пунктів в активі Володимира Тевкуна – 16.
Примітно, що львів'яни перевали 9-річну гегемонію "Локомотиву" в чемпіонатах України.
Нагадаємо, лідери українського чоловічого волейболу України львівські “Барком-Кажани” і харківський “Локомотив” здобули путівки до фіналу чемпіонату України.