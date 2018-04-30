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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Волейболисты "Барком-Летучие мыши" стали чемпионами Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Впервые за время своего существования волейбольный львовский клуб "Барком-Летучие мыши" завоевал звание чемпиона Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Об этом сообщает сайт львовян, передает УНН.

Волейболисты "Барком-Летучие мыши" стали чемпионами Украины

После последних поражений в домашних матчах 24-25 апреля "летучие мыши" таки смогли вырвать победу в Харькове. С первых минут игры на харьковском площадке "летучие мыши" проявили максимальную решительность и настойчивость, с конкретной заявкой на победу. И это сработало. 25:23 - победа за львовской командой. Во втором сете "железнодорожники" не только отыгрались, но и вырвались вперед с большим отрывом - 18:25. Счет партий сравнялся 1: 1.

И здесь качественной игрой, успешными атаками и блоками "летучие мыши" смогли преодолеть все ожидания "Локомотива" на чемпионство. 25:19 счет двух следующих сетов. И общим счетом 3:1 "летучие мыши" одержали третью победу, став впервые чемпионами Украины по волейболу.

Самым результативным игроком матча стал доигровщик "Локомотива" Олег Шевченко, набравший 18 очков, а у "Барком-Летучих мышей" наибольшее количество пунктов в активе Владимира Тевкуна - 16.

Примечательно, что львовяне перевалы 9-летнюю гегемонию "Локомотива" в чемпионатах Украины.

Напомним, лидеры украинского мужского волейбола Украины львовские "Барком-Летучие мыши" и харьковский "Локомотив" получили путевки в финал чемпионата Украины.

Украинские Национальные Новости

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