Волейболіст збірної України продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Один із волейболістів збірної України з волейболу Олег Плотницький перейшов до стану колективу італійської Серії А, інформує УНН з посиланням на ФВУ.
Представник харківського "Локомотива" Плотницький перейшов зі стану українського чемпіона в клуб Італії "Gi Group Monza".
Наразі "Gi Group Monza" після 8 турів чемпіонату Італії має лише 2 перемоги і йде на 12 позиції із 14 клубів, однак до кінця регулярного чемпіонату ще 18 поєдинків, тому в команди українця буде час аби виправити турнірне становище.
Нагадаємо, що Плотницький у складі національної збірної святкував перемогу.