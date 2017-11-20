Волейболіст збірної України продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії

Представник харківського "Локомотива" Плотницький перейшов зі стану українського чемпіона в клуб Італії "Gi Group Monza".

Наразі "Gi Group Monza" після 8 турів чемпіонату Італії має лише 2 перемоги і йде на 12 позиції із 14 клубів, однак до кінця регулярного чемпіонату ще 18 поєдинків, тому в команди українця буде час аби виправити турнірне становище.

Нагадаємо, що Плотницький у складі національної збірної святкував перемогу.