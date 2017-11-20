Волейболист сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Один из волейболистов сборной Украины Олег Плотницкий перешел в коллектив итальянской Серии А, информирует УНН со ссылкой на ФВУ.
Представитель харьковского "Локомотива" Плотницкий перешел из состава украинского чемпиона в клуб Италии "Gi Group Monza".
Сейчас "Gi Group Monza" после 8 туров чемпионата Италии имеет только 2 победы и идет на 12 позиции с 14 клубов, однако до конца регулярного чемпионата еще 18 поединков, поэтому у команды украинца будет время, чтобы исправить турнирное положение.
Напомним, что Плотницкий в составе национальной сборной праздновал победу.