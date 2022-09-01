Волейбол: чоловіча збірна України обіграла Пуерто-Ріко на шляху до 1/8 фіналу ЧС-2022

Деталі

"Синьо-жовті" у третьому турі групового турніру світової першості у польському місті Катовіце обіграли пуерториканців з рахунком 3:1 (26:28, 25:19, 25:16, 25:19). В іншому матчі квартету А Сербія взяла гору над Тунісом - 3:0 (29:27, 25:15, 25:17).

Турнірне становище: Сербія - 9 очок, Україна - 6, Туніс - 3, Пуерто-Ріко - 0.

За путівку до чвертьфіналу змагань збірна України зустрінеться з командою Нідерландів, яка стала першою у групі F.

Доповнення

ЧС-2022 з волейболу завершиться 11 вересня.