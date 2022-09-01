Волейбол: мужская сборная Украины обыграла Пуэрто-Рико на пути в 1/8 финала ЧМ-2022

Детали

"Сине-желтые" в третьем туре группового турнира мирового первенства в польском городе Катовице обыграли пуэрториканцев со счетом 3:1 (26:28, 25:19, 25:16, 25:19). В другом матче квартета А Сербия взяла верх над Тунисом - 3:0 (29:27, 25:15, 25:17).

Турнирное положение: Сербия – 9 очков, Украина – 6, Тунис – 3, Пуэрто-Рико – 0.

За путевку в четвертьфинал соревнований сборная Украины встретится с командой Нидерландов, ставшей первой в группе F.

Дополнение

ЧМ-2022 по волейболу завершится 11 сентября.