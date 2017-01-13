Вокзал "замінували" на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні, 13 січня, надійшло повідомлення про замінування вокзалу у Кам'янському. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Так, 13 січня близько 01:00 до поліції Кам’янського зателефонував невідомий, який повідомив, що біля залізничного вокзалу знаходиться чорна сумка, всередині якої 7 кг тротилу та кнопковий мобільний телефон, пристрій повинен спрацювати о 07:30 ранку.
Правоохоронці оточили район можливої безпеки, евакуювали людей та розпочали ретельний пошук вибухівки. В результаті огляду вибухового пристрою знайдено не було.
За цим фактом відомості внесено до ЄРДР за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють особу “мінера”. Згідно з чинним законодавством йому загрожує від двох до шести років позбавлення волі.