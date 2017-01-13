Вокзал "заминировали" в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня, 13 января, поступило сообщение о заминировании вокзала в Каменском. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Так, 13 января около 01:00 в полицию Каменского позвонил неизвестный, который сообщил, что возле железнодорожного вокзала находится черная сумка, внутри которой 7 кг тротила и кнопочный мобильный телефон, устройство должно сработать в 07:30 утра.
Правоохранители оцепили район возможной безопасности, эвакуировали людей и начали тщательный поиск взрывчатки. В результате осмотра взрывное устройство обнаружено не было.
По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают личность "минера". Согласно действующему законодательству ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.