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Вокзал "заминировали" в Днепропетровской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня, 13 января, поступило сообщение о заминировании вокзала в Каменском. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Так, 13 января около 01:00 в полицию Каменского позвонил неизвестный, который сообщил, что возле железнодорожного вокзала находится черная сумка, внутри которой 7 кг тротила и кнопочный мобильный телефон, устройство должно сработать в 07:30 утра.

Правоохранители оцепили район возможной безопасности, эвакуировали людей и начали тщательный поиск взрывчатки. В результате осмотра взрывное устройство обнаружено не было.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают личность "минера". Согласно действующему законодательству ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

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