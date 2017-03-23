Вогні Ейфелевої вежі погасили на знак солідарності з Лондоном
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Низка західних лідерів висловили солідарність із Великою Британією, в столиці якої вчора відбувся терористичний напад, передає УНН з посиланням на BBC.
Так, мер Парижа Анн Ідальго на знак солідарності з тими, хто постраждав учора в Лондоні, наказала погасити освітлення Ейфелевої вежі з опівночі за місцевим часом.
Президент Франції Франсуа Олланд заявив: французи розуміють, що відчувають зараз британці. Адже торік у Ніцці 14 липня вантажівка в'їхала на натовп на набережній, тоді загинули 84 людини.
Французький прем'єр-міністр Бернар Казнев пообіцяв надати підтримку французам, які постраждали біля британського парламенту, та їх сім'ям. Як повідомляється, серед них були французькі школярі.
Ангела Меркель – глава уряду Німеччини, де у грудні стався подібний напад, заявила, що її думки з жителями Лондона.
Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з британським прем'єр-міністром Терезою Мей заявив про свою підтримку Британії.
Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой засудив напад і також висловив співчуття сім'ям загиблих.
Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл назвав подію біля британського парламенту нападом на свободу і демократію в усьому світі.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадці стоять "пліч-о-пліч із британцями в боротьбі проти тероризму".
Нагадаємо, четверо людей, включно з нападником, загинули, і понад 40 отримали поранення внаслідок терористичного нападу біля будівлі британського парламенту. Поліція вважає, що зловмисник, який наїхав на людей на Вестмінстерському мосту і зарізав поліцейського, міг бути пов'язаний із радикальними ісламістами.