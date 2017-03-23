Огни Эйфелевой башни погасили в знак солидарности с Лондоном

Так, мэр Парижа Анн Идальго в знак солидарности с теми, кто пострадал вчера в Лондоне, приказала погасить освещение Эйфелевой башни с полуночи по местному времени.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил: французы понимают, что чувствуют сейчас британцы. Ведь в прошлом году в Ницце 14 июля грузовик въехал в толпу на набережной, тогда погибли 84 человека.

Французский премьер-министр Бернар Казнёв пообещал оказать поддержку французам, пострадавших у британского парламента, и их семьям. Как сообщается, среди них были французские школьники.

Ангела Меркель - глава правительства Германии, где в декабре произошел подобный приступ, заявила, что ее мысли с жителями Лондона.



Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил о своей поддержке Великобритании.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой осудил нападение и также выразил соболезнования семьям погибших.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл назвал произошедшее у британского парламента нападением на свободу и демократию во всем мире.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы стоят "бок о бок с британцами в борьбе против терроризма".

Напомним, четыре человека, включая нападающего, погибли, и более 40 получили ранения в результате террористического нападения у здания британского парламента. Полиция считает, что злоумышленник, который наехал на людей на Вестминстерском мосту и зарезал полицейского, мог быть связан с радикальными исламистами.