"Вогненний смерч": внаслідок пожеж у лісах Алжиру загинули 38 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У четвер алжирські пожежники боролися з низкою пожеж, спричинених посухою та сильною спекою, внаслідок яких загинули щонайменше 38 людей та залишилися руйнування. Про це інформує УНН посилаючись на AFP.
Деталі
Смертоносні лісові пожежі стали щорічною проблемою у північноафриканській країні, де зміна клімату перетворює великі території на порохову діжку.
Згідно з численними джерелами, включаючи місцевих журналістів та пожежну службу, щонайменше 38 осіб було вбито, в основному в районі Ель-Тарф недалеко від східного кордону Алжиру з Тунісом, де спека досягла 48 градусів за Цельсієм.
За даними різних алжирських ЗМІ, ще не менше 200 осіб отримали опіки чи проблеми з диханням через дим.
"Вогненний смерч зметав все за лічені секунди, - повідомляють AFP очевидці. - Більшість загиблих потрапили в оточення під час відвідин парку дикої природи".
Аварійно-рятувальні служби все ще борються із вогнем навколо озера Тонга.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що вісім людей згоріли в автобусі неподалік міста.
За даними пожежної служби, близько 39 пожеж вирували в різних частинах північного Алжиру, і є побоювання, що гарячий вітер може спричинити нові пожежі.
Доповнення
Минулого року внаслідок пожеж загинуло щонайменше 90 осіб та було спустошено 100 000 гектарів лісів та сільськогосподарських угідь на півночі країни.
Торішня катастрофа викликала гостру критику влади за нестачу пожежних літаків.
Експерти закликали докласти серйозних зусиль для зміцнення потенціалу пожежогасіння у найбільшій країні Африки, яка має понад чотири мільйони гектарів лісу.
Алжир погодився купити сім пожежних літаків у іспанської фірми Plysa, але розірвав контракт після дипломатичного скандалу наприкінці червня.
З початку серпня в Алжирі спалахнуло 106 пожеж, що знищили 800 гектарів лісу та 1800 гектарів лісових масивів, деякі з яких були викликані підпалами.