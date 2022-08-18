"Огненный смерч": в результате пожаров в лесах Алжира погибли 38 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В четверг алжирские пожарные боролись с рядом пожаров, вызванных засухой и сильной жарой, в результате которых погибли по меньшей мере 38 человек и остались разрушения. Об этом информирует УНН ссылаясь на AFP.
Детали
Смертоносные лесные пожары стали ежегодной проблемой в североафриканской стране, где изменение климата превращает большие территории в пороховую бочку.
Согласно многочисленным источникам, включая местных журналистов и пожарную службу, по меньшей мере 38 человек были убиты, в основном в районе Эль-Тарф недалеко от восточной границы Алжира с Тунисом, где жара достигла 48 градусов по Цельсию.
По данным разных алжирских СМИ, еще не менее 200 человек получили ожоги или проблемы с дыханием из-за дыма.
"Огненный смерч сметал все в считанные секунды, - сообщают AFP очевидцы. - Большинство погибших попали в окружение во время посещения парка дикой природы".
Аварийно-спасательные службы все еще сражаются с огнем вокруг озера Тонга.
Местные СМИ сообщают, что восемь человек сгорели в автобусе недалеко от города.
По данным пожарной службы, около 39 пожаров бушевали в разных частях северного Алжира, и есть опасения, что горячий ветер может повлечь за собой новые пожары.
Дополнение
В прошлом году в результате пожаров погибли не менее 90 человек и были опустошены 100 000 гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий на севере страны.
Прошлогодняя катастрофа вызвала острую критику властей за нехватку пожарных самолетов.
Эксперты призвали приложить серьезные усилия для укрепления потенциала пожаротушения в крупнейшей стране Африки, которая имеет более четырех миллионов гектаров леса.
Алжир согласился купить семь пожарных самолетов у испанской фирмы Plysa, но расторг контракт после дипломатического скандала в конце июня.
С начала августа в Алжире вспыхнуло 106 пожаров, уничтоживших 800 гектаров леса и 1800 гектаров лесных массивов, некоторые из которых были вызваны поджогами.