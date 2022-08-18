"Огненный смерч": в результате пожаров в лесах Алжира погибли 38 человек

Детали

Смертоносные лесные пожары стали ежегодной проблемой в североафриканской стране, где изменение климата превращает большие территории в пороховую бочку.

Согласно многочисленным источникам, включая местных журналистов и пожарную службу, по меньшей мере 38 человек были убиты, в основном в районе Эль-Тарф недалеко от восточной границы Алжира с Тунисом, где жара достигла 48 градусов по Цельсию.

По данным разных алжирских СМИ, еще не менее 200 человек получили ожоги или проблемы с дыханием из-за дыма.

"Огненный смерч сметал все в считанные секунды, - сообщают AFP очевидцы. - Большинство погибших попали в окружение во время посещения парка дикой природы".

Аварийно-спасательные службы все еще сражаются с огнем вокруг озера Тонга.

Местные СМИ сообщают, что восемь человек сгорели в автобусе недалеко от города.

По данным пожарной службы, около 39 пожаров бушевали в разных частях северного Алжира, и есть опасения, что горячий ветер может повлечь за собой новые пожары.

Дополнение

В прошлом году в результате пожаров погибли не менее 90 человек и были опустошены 100 000 гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий на севере страны.

Прошлогодняя катастрофа вызвала острую критику властей за нехватку пожарных самолетов.

Эксперты призвали приложить серьезные усилия для укрепления потенциала пожаротушения в крупнейшей стране Африки, которая имеет более четырех миллионов гектаров леса.

Алжир согласился купить семь пожарных самолетов у испанской фирмы Plysa, но расторг контракт после дипломатического скандала в конце июня.

С начала августа в Алжире вспыхнуло 106 пожаров, уничтоживших 800 гектаров леса и 1800 гектаров лесных массивов, некоторые из которых были вызваны поджогами.