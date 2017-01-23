Водолази знайшли тіла людей, які провалилися під кригу на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Одеській області рятувальники знайшли тіла двох зниклих людей, серед них дитина, які провалилися під кригу на Кучурганському водосховищі. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
“О 10 :30 відділенням водолазних робіт АРЗ СП виявлено двох зниклих людей на водосховищі”, — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 22 січня о 15:25 до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у смт. Лиманське Роздільнянського району на Кучурганському водосховищі на відстані 500 м від берега, на глибині 3м., провалились під кригу четверо оіб, з них двоє дітей.
Місцеві рибалки врятували двох осіб, серед яких була дитина. Постраждалих госпіталізували до реанімаційного відділення Роздільнянської районної лікарні з діагнозом переохолодження тіла.