Водолазы нашли тела людей, которые провалились под лед в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Одесской области спасатели нашли тела двух пропавших людей, в том числе ребенка, которые провалились под лед на Кучурганском водохранилище. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Одесской области.
"В 10: 30 отделением водолазных работ АСО СП обнаружены двое пропавших людей на водохранилище", - сказано в сообщении.
Напомним, 22 января в 15:25 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пгт. Лиманское Раздельнянского района на Кучурганском водохранилище в 500 м от берега, на глубине 3 м., провалились под лед четверо людей, из них двое детей.
Местные рыбаки спасли двух человек, среди которых был ребенок. Пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение Раздельнянской районной больницы с диагнозом переохлаждение тела.