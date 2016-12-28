Водію загрожує до 8 років в'язниці за смертельне ДТП у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прокуратура затвердила підозру та вимагатиме у суді взяти під варту 36-річного водія Toyota Prado, що скоїв ДТП, у якому загинуло 8-місячне немовля. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Аварія сталася ввечері 27 грудня поточного року.
Водій Toyota рухався містом вулицею Салтівське шосе в напрямку проспекту Ювілейного. Не впоравшись з керуванням, автомобіль в’їхав у Volkswagen. Тікаючи з місця ДТП, водій авто виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з машиною “ВАЗ 2102”.
За інформацією прес-служби, внаслідок ДТП на місці події загинуло 8-місячне немовля. Її батьків, що знаходилися у автомобілі, госпіталізували з тілесними ушкодженнями у важкому стані. У водія — батька дівчинки — відкрита черепно-мозкова травма. Наразі він знаходиться у неконтактному стані.
Кримінальне провадження розпочато за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель малолітнього потерпілого) КК України.
За попередніми даними, водій Toyota перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі він затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі.