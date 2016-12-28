Водіїв закликали бути обережними через ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні в Україні помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, водіїв закликали бути обережними та не перевищувати швидкість. Про це УНН повідомили в прес-службі Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції.
За повідомленням синоптиків, сьогодні, 28 грудня, в Україні невеликий, в західних та північних областях помірний мокрий сніг, на дорогах країни подекуди ожеледиця.
Водіям порадили неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, бути обережними при проїзді мостів та естакад, відмовитися від ризикованих маневрувань, ні в якому випадку не перевищувати швидкість та дотримуватись безпечної дистанції.