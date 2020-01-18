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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 2370 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

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Водіїв попередили про туман та ожеледь

Київ • УНН

 • 11711 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Автомобільні дороги на сьогоднішній ранок у більшості областей України сухі, по країні - тумани, місцями ожеледь у чотирьох областях. Проїзд на основних дорогах забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

Водіїв попередили про туман та ожеледь

"Станом на 6:00 18 січня місцями тумани у більшості східних, низці північних та центральних областей. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе; місцями ожеледь у Дніпропетровській, Донецькій, Рівненській, Херсонській областях", - повідомили дорожники.

Також вказано, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття в основному сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжене.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали дорожники.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 234 одиниць техніки та 282 робітників.

Нагадаємо, в Україні 18 січня опадів не очікується. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 6° морозу до 5° тепла.

Українські Національні Новини

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