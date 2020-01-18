Водіїв попередили про туман та ожеледь
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Автомобільні дороги на сьогоднішній ранок у більшості областей України сухі, по країні - тумани, місцями ожеледь у чотирьох областях. Проїзд на основних дорогах забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 18 січня місцями тумани у більшості східних, низці північних та центральних областей. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе; місцями ожеледь у Дніпропетровській, Донецькій, Рівненській, Херсонській областях", - повідомили дорожники.
Також вказано, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття в основному сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжене.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали дорожники.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 234 одиниць техніки та 282 робітників.
Нагадаємо, в Україні 18 січня опадів не очікується. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 6° морозу до 5° тепла.