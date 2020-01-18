Водителей предупредили о тумане и гололеде

"По состоянию на 6:00 18 января местами туманы в большинстве восточных, ряде северных и центральных областей. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое; местами гололед в Днепропетровской, Донецкой, Ровенской, Херсонской областях", - сообщили дорожники.

Также указано, что на перевалочных участках дорог без осадков. Состояние покрытия в основном сухое, на Вышковском перевале местами заснеженное.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили дорожники.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 234 единиц техники и 282 рабочих.

Напомним, в Украине 18 января осадков не ожидается. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 6 °мороза до 5° тепла.