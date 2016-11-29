Водіїв попередили про ожеледицю на дорогах Києва

За прогнозом Українського гідрометцентру, починаючи з 29 листопада з утриманням до 2 грудня на столичних дорогах очікується ожеледиця.

Крім того, завтра в Києві очікується хмарна погода з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий сніг. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 6-8° морозу, вдень — 2-4° морозу.