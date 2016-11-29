Водителей предупредили о гололедице на дорогах Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. С 29 ноября по 2 декабря на столичных дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, начиная с 29 ноября и до 2 декабря на столичных дорогах ожидается гололедица.
Кроме того, завтра в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8° мороза, днем - 2-4° мороза.