Водителей предупредили о гололедице на дорогах Киева

По прогнозу Украинского гидрометцентра, начиная с 29 ноября и до 2 декабря на столичных дорогах ожидается гололедица.

Кроме того, завтра в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8° мороза, днем ​​- 2-4° мороза.